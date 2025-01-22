インターネット上の偽・誤情報対策の一環として、総務省と19の企業や団体が22日、官民連携の活動を始めると発表した。メタやXなどのSNS事業者も参画し、偽・誤情報への取り組みの共有や利用者の啓発活動などを進める。インターネット上の偽・誤情報対策の一環である官民連携の取り組みに参加する企業や団体の幹部ら=2025年1月22日、東京・虎ノ門、黒田健朗撮影プロジェクト名は「デジタルポジティブアクション」。メタやX、グ