MAN WITH A MISSIONが3月12日に発売する約3年ぶりの新譜『XV e.p.』(読み:フィフティーンイーピー)から、新曲「REACHING FOR THE SKY」を来週1月29日に先行配信することが決定した。『XV e.p.』はMAN WITH A MISSIONが今年結成15周年を迎えることを記念した新作で、収録全曲が新曲で構成される。リード楽曲となる「REACHING FOR THE SKY」は15周年の口火を切るにふさわしい、ダイナミックなバンドアンサンブルが特徴な疾走感あ