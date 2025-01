調査会社・Counterpointが2024年第4四半期および2024年通年の中国市場のスマートフォン販売数レポートを発表しました。第4四半期に最も好調だったメーカーは「Mate 70」シリーズが好評だったHuaweiで販売数は前年同期比15.5%増、Xiaomiも前年同期比3.9%増と堅調でしたが、Appleは前年同期比で18.2%減と数字と落としています。China Smartphone Sales Fall 3.2% YoY in Q4, Only Quarter With YoY Decline in 2024https://www.co