ハワイ育ちのShen、東京出身のMicroによる2人組レゲエユニットDef Techがデビュー20周年を迎え、アニバーサリーイヤーがスタートした。【画像】Def Tech、ShenとMicro現在の様子2003年結成。自動車タイヤメーカーのCMソング「My Way」がヒットし、2005年発売の同曲を含む1stアルバム『Def Tech』が約200万枚のヒットを記録。2005年にはインディーズアーティストとして初の「第56回 NHK紅白歌合戦」に出場。2007年に音楽的な方