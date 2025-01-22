［東京２２日ロイター］ - 商工組合中央金庫（商工中金）は２２日、２１日の臨時株主総会で政府保有の株式１０億１６００万株を上限とする自己株取得議案が承認されたと発表した。取得価額の上限は１５８０億円。取得期間は１月２２日から６月１４日まで。商工中金の政府保有株については１月２３日まで２次入札が行われている。商工中金株式については改正商工中金法公布から２年以内（２０２５年６月１５日）までにでき