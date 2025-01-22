開通が待たれるリニア中央新幹線。そのリニア工事が原因とみられる「地盤沈下」が起きているのが、瑞浪市大湫町です。 【写真を見る】「地盤沈下」最大 7.7cm リニア工事が原因か…近所の人「（工事を）反対するだろう町民は」岐阜・瑞浪市 トンネル工事が進む岐阜県瑞浪市では、これまで井戸やため池の水位低下と、地盤沈下が確認されています。地盤沈下は、去年8月末時点で最大2.4センチでしたが、1月18日までに最大7.7センチ