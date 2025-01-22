タレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が２２日放送され、子供の苦手な食べ物への攻略法を語られた。「行き着いた脱力育児」がテーマで、藤本と横澤は子供の苦手な食べ物にどう対応しているか意見を出し合った。横澤は長女がきのこが嫌いなようで「今何歳？って聞いたら『４歳』って言うからじゃあ４口食べよう」と促していると明かし「せめぎ