ラガルドＥＣＢ総裁がトランプ関税について私見＝ロンドン為替 ラガルドＥＣＢ総裁はダボスでＣＮＢＣにトランプ大統領の保護主義政策の実効性について疑問を投げかけている。関税障壁などで欧州からの輸入を減らして、米国の製造業を強化するとの考えに疑問、とした。その理由として、米国経済は現在、ほぼＨＯＴ（好調）だからだ、としている。低失業率で増産余力は限定的である点を指摘した。 EUR/USD1.0431EUR/JPY