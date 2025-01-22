ロッテは２２日、今季開催するスペシャルイベントの日程を発表した。来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなどのイベント詳細は決まり次第発表される。【２０２５年スペシャルイベント】◆「２０２５ＯＰＥＮＩＮＧＷＥＥＫＭＡＲＩＮＥＳＮＡＴＩＯＮ」…４月１日〜３日・オリックス戦、４日〜６日・楽天戦（計６試合）。◆「ＢＬＡＣＫＢＬＡＣＫ」…４月１１日〜１３日・ソフトバンク戦（計３試合）。