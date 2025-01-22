俳優の阿部寛（60）、生見愛瑠（22）が22日、都内で行われた、映画「ショウタイムセブン」（渡辺一貴監督、2月7日公開）のジャパンプレミアに登場した。この記事の写真を見る韓国で大ヒットを記録した映画「テロ, ライブ」を原作に、オリジナル展開を盛り込んだリアルタイム型サスペンス・エンターテインメント。阿部は、爆破犯を名乗る謎の男から交渉役に指名された元人気キャスターを演じた。阿部は「僕、こういう作品に出会った