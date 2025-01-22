シャープの冷蔵庫「SJ―MF55P」＝22日、大阪府八尾市シャープは22日、再生資源のプラスチックを庫内の素材に採用した冷蔵庫「SJ―MF55P」など5機種を、2月13日から順次発売すると発表した。通常運転時と比べて最大約35％節電する機能も搭載し、環境に配慮した冷蔵庫にした。関西リサイクルシステムズ（大阪府枚方市）が、使用済み冷蔵庫の野菜ケースなどを再資源化。メーカーでの加工を経て、冷蔵室の仕切りといった部品に採用