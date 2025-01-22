¡ÖTEIN¡×¶¦Æ±³«È¯¤ÎÆÈ¼«¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤âÅëºÜ¤·¸øÇ§¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤ò´°À®2025Ç¯1·î10Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸ÄÀ­¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬¡¢¥¹¥º¥­¤Î·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤ò¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥°¥Ã¤È¥¿¥Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥È