JRグループ各社は、春季に「青春18きっぷ」と「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を設定する。「青春18きっぷ」はJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーに自由に乗り降りができるきっぷ。リニューアルした冬季に引き続き、5日間用は連続する5日間、3日間用は同3日間利用ができる。利用期間は3月11日から4月10日までで、発売期間は5日間用が2月14日から4月6日まで、3日間用