北海道旭川市内の私立高校に市民から匿名で１億円の寄付がありました。高校は寄付金を元手に新たな奨学基金を創設しました。新たな奨学基金を創設したのは私立・旭川志峯高校です。学校によりますと２０２４年、匿名の市民から１億円の寄付の申し出があり、高校生の留学費を補助する基金の創設を決めました。グローバル人材の育成が狙いで、留学費に特化した奨学基金は珍しいということです。（旭川志峯高校菅野秀樹校長）