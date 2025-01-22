【ドラゴンクエスト AM キャンドルライト キングスライム＆メタルキング】 1月25日～ 順次展開 タイトーは、プライズ景品「ドラゴンクエスト AM キャンドルライト キングスライム＆メタルキング」を全国のアミューズメント施設などで1月25日より順次展開する。 スクウェア・エニックスのRPG「ドラククエスト」シリーズよりモンスターのキングス