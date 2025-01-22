今年開催される大阪・関西万博で、復興庁は、被災地発の未来社会に向けた「復興のストーリー」を展示する。復興PRアンバサダーとして、高校卒業まで宮城県で過ごし、東日本大震災後は被災地へ慰問に行くなどの活動をしていたプロフィギュアスケーターの荒川静香氏が選ばれ、任命書が授与された。荒川静香、大阪・関西万博で復興PRアンバサダーに就任！被災地への思いを語る荒川氏は、「復興PRアンバサダーとして、この万博に携われ