¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡×¡Ê´ÆÆÄÅÏÊÕ°ì´Ó¡¢2·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¡£¼ç±é¤Î°¤Éô´²¤Ë¡¢ÌµÃã¤ÊÍ×µá¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÈÇúÇË¥Æ¥í¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¶Ã¤­¤Î·ëËö¤ò¼ç±é¡¦°¤Éô´²¤ÇÉÁ¤¯¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Perfume¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢ËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤ÆÆ±ºî¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é°¤Éô¤ËÌµÃã¤ÊÍ×µá¤¬Èô