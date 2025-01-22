ソフトバンクの柳田悠岐外野手（36）が22日、大分県佐伯市での自主トレを公開した。3年目となった同地での自主トレに「環境も素晴らしいし、食べ物もおいしい。気温も暖かいので素晴らしい環境で練習をさせてもらって感謝しています」。晴天に恵まれたぽかぽか陽気の中、屋外での打撃練習はノースリーブで快音を響かせた。「強い体と動ける体を意識してやっています」。早朝からウエートトレーニングに取り組み、球場に移動