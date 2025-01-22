20日午前11時ごろ、中国北部の黒龍江省ハルビン市から亜布力（ヤブリ）西駅行きのD8003号列車が定刻通りに出発しました。このことで、2025年第9回アジア冬季競技大会鉄道専用鉄道線（亜冬専線）が全面稼働しました。亜冬専線は中国鉄道ハルビン局集団がハルビンアジア冬季大会のために制定した輸送方法で、大会期間中の大量の人員移動の需要に対応するためにハルビン・亜布力西駅間に高速鉄道列車6本、ハルビン・亜布力南駅間に在