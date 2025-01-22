Image: Lightspring / Shutterstock 若返りにすべてを捧げる46歳の億万長者、実際若返ってるのかな？ブライアン・ジョンソン氏は長年、若返りにすべてを注いでいる46歳の大富豪。ジョンソン氏は、ブレインツリーなどさまざまなテック企業の立ち上げ、買収・売却をして億万長者に。そして、自分の体を10代に戻そうと若返りのために年間何億も注ぎ込んでいる方として知られています。ジョンソ