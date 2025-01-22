満票での殿堂入りはリベラのみ…得票率99.7％は野手歴代最高米野球殿堂は21日（日本時間22日）、2025年の殿堂入りメンバーを発表。マリナーズなどで活躍したイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が資格1年目でアジア選手として初めて選出された。野手史上初の満票には1票及ばず、日本でも嘆きの声があがったが、韓国でも「あぁ……1票足りず」と惜しむ声が寄せられた。イチロー氏はMLB公式サイトなども活