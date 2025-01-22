浜松市中央区のそば店で1月18日に食事をした15人が、下痢や嘔吐、腹痛などの食中毒の症状を発症していたことが分かり、市は22日付で、この店を営業禁止にしました。 浜松市保健所によりますと、食中毒が発生したのは、浜松市中央区三方原町にあるそば店です。 20日に、この店で18日に3人で食事をしたという客から「全員、食中毒の症状が出ている」と電話での届け出があったということです。 届け出を受け調査を行ったところ、18