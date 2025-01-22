タカラトミーは21日、同社が展開するダイキャスト製ミニカー『トミカ』が今年55周年を迎えることから、「子どもも大人も“心からときめく”55周年事業」を2月から実施することを発表した。【写真】速そう…独創的デザインがカッコイイ『GR スープラ GT4 EVO トミカ55周年記念仕様』ほかなかでも注目は、「トミカ55周年自動車メーカーコラボプロジェクト」。トミカ50周年で大好評だった人気コラボ企画の第2弾で、トヨタ自動車、