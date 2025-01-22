皇居・宮殿では22日、新年恒例の「歌会始の儀」が行われました。「歌会始」は天皇皇后両陛下や皇族方、およそ1万6000人の一般公募から選ばれた入選者10人が出席し「夢」というお題で行われました。陛下は「旅先に出会ひし子らは語りたる目見輝かせ未来の夢を」と訪問先で触れ合った子どもたちが将来の夢をいきいきと話す様子を詠まれました。皇后さまは「三十年へて君と訪ひたる英国の学び舎に思ふかの日々の夢」と、去年のイギリ