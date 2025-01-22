２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比６１８円２７銭高の３万９６４６円２５銭だった。３日連続で値上がりした。米国のトランプ大統領が就任初日の関税発動を見送ったことを受け、前日の米株式市場では関税政策に対する警戒感が和らぎ、主要株価指数がそろって上昇した。この流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響が大きい半導体関連株を中心に幅広い銘柄が値上がりした。トランプ氏が