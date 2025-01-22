自民党・公明党と国民民主党の政調会長が22日、国会内で会談した。この中で国民民主党は、2024年末に物別れとなった、年収103万円の壁の引き上げとガソリン税の暫定税率廃止に関する協議を再開するよう与党側に呼びかけた。会談後、国民民主党の浜口政調会長は記者団に対し、「幹事長間で確認をして協議継続となっていたので、早期に協議を再開してしっかりこの点については前進できるようにしていかないといけない」と政調会長レ