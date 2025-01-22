日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、「とりの日パック」を1月28日から2月25日まで販売する。「にわ(28)とり」の語呂合わせから、毎月28日はとりの日。KFCでは、にわとりの日限定で「オリジナルチキン」がお得に楽しめる「とりの日パック」を販売している。今年一発目のとりの日は、ケンタッキー日本上陸55周年を記念して、販売期間を”超”拡大！ 通常毎月28日の1日限定の