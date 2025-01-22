Lisandra Paraguassu［ブラジリア２１日ロイター］ - ブラジルで今年開かれる国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の議長に任命されたアンドレ・コヘアドラゴ氏は２１日、トランプ米大統領が就任初日の２０日に気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」からの再離脱を決定したことが協議に大きな影響を及ぼすとの認識を示した。コヘアドラゴ氏は議長就任会見で「トランプ大統領の発表はまだ分析中だが、Ｃ