ボクシングのＴＫＭジムは２２日、所属選手のＷＢＡ、ＷＢＯ世界フェザー級１５位の亀田京之介が元世界２階級制覇王者のルイス・ネリ（メキシコ）と２月２２日（日本時間２３日）にメキシコでノンタイトルマッチ１０回戦を行うと発表した。契約体重は１２４ポンドのキャッチウェイト。京之介は昨年１２月の前戦でアンジェロ・ベルトラン（フィリピン）に１回ＫＯ勝ち。プロ２１戦目で初の海外での試合となる。京之介は「お前は