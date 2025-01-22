ＪＲＡは１月２２日、２０２３年の兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２を制したイーグルノワール（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父ブリックスアンドモルタル）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。大井競馬に移籍する予定。通算６戦２勝（地方５戦１勝）で、総獲得賞金は７３３０万８０００円（うち地方５５７０万円）。１月１１日のすばるＳ（１２着）がＪＲＡ所属でのラストランとなった。