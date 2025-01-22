ノーザンホースパークが２２日までに公式ＳＮＳでソングライン（７歳）の初子出産を伝えた。初年度に種付けした父はスワーヴリチャードで、牝馬が生まれている。公式インスタグラムでは「２０２２年、２３年と安田記念を連覇し、ＪＲＡ賞最優秀４歳以上牝馬（２０２３年）となったソングラインが元気な女の子を出産しました！」と報告。「初めての育児ですが、目に入れても惜しくないと言わんばかりに献身的に仔馬を世話し、愛