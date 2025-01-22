三井住友海上火災保険などを傘下に持つＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループが、フジテレビで１社提供している「フューチャーランナーズ〜１７の未来〜」（水曜・後１０時５４分）の２２日分放送について同日「提供表示をやめさせていただく」とした。スポーツ報知の取材に、同社は番組中の提供表示と共に「ＣＭも差し替えます」と説明。今後の「フューチャーランナーズ」放送については「これから」とし「慎重に検討していきま