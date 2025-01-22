元ソフトバンク監督の秋山幸二氏の娘で、タレントの秋山真凜が２２日に自身のインスタグラムを更新し、結婚式の写真をアップした。真凜は昨年６月にプロゴルファー・杉本エリックと結婚したことを発表。この日はリングとハートの絵文字で挙式ショットを投稿した。父の秋山氏とバージンロードを歩く姿や、夫と腕を組んで参列者に祝福されている写真を見せた。フォロワーは「秋山さんの嬉しくも寂しそうなお顔」「お父さんも若