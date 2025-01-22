元迷惑YouTuberのへずまりゅうさんが2025年1月21日にXを更新し、奈良公園の鹿煎餅店と観光客の間でトラブルがあったことを明かした。「証拠はないから100%ではないが...」へずまさんはXで「警察沙汰」「奈良公園で中国人の集団が大迷惑を掛ける」と奈良公園でトラブルが発生したことを警官が写った画像を添えて報告した。その経緯についてへずまさんは、「中国人観光客が集団で鹿煎餅のお店を囲う」「店員さんが見ていない隙にお金