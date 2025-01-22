面識のある10代の女性に性的暴行を加えた疑いで、薩摩川内市の整体師の男(35)が逮捕されました。 不同意性交の疑いで逮捕されたのは、薩摩川内市宮里町の整体師・満留敏弥(35)です。 県警によりますと満留容疑者は去年8月上旬、県内の屋内で面識のある10代の女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。 女性の関係者が警察に被害を届け出て発覚したということです。満留容疑者は取り調べに対し「間違いありません」と容疑を