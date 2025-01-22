「まずは上場できて一安心。われわれの強みをさらに強くして、ポテンシャルを上げていく」 こう語るのは、キオクシアホールディングス（旧東芝メモリHD）社長の早坂伸夫氏。 12月18日、キオクシアHDが東京証券取引所プライム市場に新規上場した。初値は公開価格（1455円）を下回る1440円となったが、終値は1601円で着地。時価総額は約8600億円となり、2024年の新規上場では東京メトロに次ぐ2番目の大型上場となっ