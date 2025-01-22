【英国】 公共部門ネット負債（12月）16:00 予想N/A前回112.0億ポンド（公共部門ネット負債) 【南アフリカ】 消費者物価指数（12月）17:00 予想N/A前回0.0%（前月比) 予想N/A前回2.9%（前年比) 小売売上高（11月）20:00 予想N/A前回6.3%（前年比) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（01/11 - 01/17）21:00 予想N/A前回33.3%（前週比) 景気先行指数（12月）23日00:00 予想