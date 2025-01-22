ドル円は高止まり、１５５円台後半で小動き＝東京為替 ドル円は高止まり。東京午前のドル円は、１５５円台でもみ合い、方向性の定まらない動きとなった。午後は、日経平均の上昇を背景としたリスク選好の円売りなどから、一時１５５．９６付近まで上昇。ただ、１５６円台に乗せる勢いはみられず、上げ一服後はこの日の高値圏で小動きとなっている。 USD/JPY155.83