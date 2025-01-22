18:15ビルロワドガロー仏中銀総裁、ダボス会議「金利はどこに向かうのか？」講演 19:30クノット・オランダ中銀総裁、ダボス会議「金融システムは次の危機に耐えられるか？」講演 21:30レーン・フィンランド中銀総裁、欧州経済見通しについて講演 22:00マクルーフ・アイルランド中銀総裁、会議出席 23日 0:05ラガルドECB総裁、ダボス会議「危機を超えて：ヨーロッパの可能性を解き放つ」