テクニカルポイント豪ドル/ドル、下降トレンドから中立状態へ移行 0.6578200日移動平均 0.6519100日移動平均 0.6492一目均衡表・雲（上限） 0.6362一目均衡表・雲（下限） 0.6279ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6278エンベロープ1%上限（10日間） 0.6263現値 0.6236一目均衡表・基準線 0.621621日移動平均 0.621610日移動平均 0.6210一目均衡表・転換線 0.6154ボリ