宮城県塩釜市で、生後間もない赤ちゃんを雪に埋めて殺害したとして24歳の母親が逮捕された事件で、警察は母親を送検し、詳しい動機などについて調べています。仙台地検に身柄を送られたのは、宮城県塩釜市の派遣社員・佐藤つなみ容疑者（24）です。警察によりますと、佐藤容疑者は今月11日朝、自分が自宅で出産したばかりの女の赤ちゃんを、家の近くの雪の中に埋めて殺害した疑いが持たれています。事件当日は気温0℃前後と冷え込