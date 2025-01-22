「大相撲初場所・１１日目」（２２日、両国国技館）東幕下筆頭の若ノ勝（常磐山）が宮城（中村）を押し倒し４勝２敗と勝ち越しを決めた。来場所の新十両を確実とした。昨年春頃から体重が１０キロ以上増えたことで圧力負けが減り、安定感が増した。この日もうるさい相手をじっくり見て、落ち着いて押し倒した。「ほっとしています。やっと上がれる。長かったですね」と安どの表情を浮かべた。長く埼玉栄の先輩、大関貴景勝