今年の春闘が事実上スタートしました。労働組合の中央組織「連合」の芳野友子会長は賃上げの流れを定着させ、中小企業や地方まで波及させなければならないと訴えました。連合芳野友子会長「去年33年ぶりの高水準の賃上げが実現しましたが、非常に生活実感として厳しいという声が上がっているので、やはり賃上げを実現していくというのは非常に重要」連合は今年の春闘で「ベースアップ」と「定期昇給分」を合わせて5％以上の