石破総理大臣は公明党の斉藤代表と会談し、選択的夫婦別姓制度について、できるだけ速やかに自民党案をまとめ、与党で協議を始めたいとの考えを伝えました。公明党斉藤代表「（選択的夫婦別姓制度について）自民党と公明党で協議する場を設けたいと。その前に自民党としての意見をまとめる必要があるので、もう少し待ってほしいという話があった」公明党の斉藤代表は「議論をまとめる努力が大事なので待ちたいが、できるだけ