竹田警察署 大分県竹田市に住む30代の男性が180万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺の被害にあいました。 警察によりますと2024年10月初旬ごろ、男性はスマートフォンに女性を名乗る人物からLINEでメッセージが送られてきたことをきっかけにその人物とやりとりを始めました。 その後、男性はその人物から「投資で儲かった。円で外貨を購入し、その外貨の価値が上がったところで売却すれば利益が得られる」