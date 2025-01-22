NHKは22日、都内の同局で定例会見を行い、アナウンサー出身の黒崎めぐみ理事（56）が、中居正広の女性トラブルに社員が関与したなどと報じられたフジテレビの問題について言及した。NHKにおけるプロデューサーや演者らとの会食経験や状況などについて問われ、「（報道であったような）すごいことは断じてありません」としつつ「アナウンサーが一緒に番組を作る一員として打ち上げなどに参加して、そこでご出演のみなさんと一緒にな