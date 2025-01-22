NHKは22日、都内の同局で定例会見を行い、稲葉延雄会長が昨年大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」の感想を語った。家族と見ていたといい、B’zのサプライズ登場などの演出を称賛。「大成功だったのではないかと感じました。個人的には財津和夫さんの『切手のないおくりもの』を全員で歌ったオープニングがテーマの『あなたへの歌』にふさわしく冒頭から感動しました。幅広い年代の方に歌の贈り物をお届けできたのではないかと思いま