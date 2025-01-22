マンチェスター・ユナイテッドFWマーカス・ラッシュフォードの代理人が、バルセロナの幹部と接触したことを英『スカイスポーツ』が伝えている。マンチェスター・Uの下部組織で育ったラッシュフォードは、15-16シーズンにトップチームに昇格。18-19シーズンから背番号10を背負い、19-20、22-23シーズンにはプレミアリーグで17得点をマークするなど、攻撃の核を担ってきた。しかし、今季途中に就任したルベン・アモリム体制で