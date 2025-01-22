２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円８３銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１６２円３０銭前後と同８０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前８時頃に１５５円８０銭前後まで上昇後、午前９時５０分過ぎには１５５円３０銭台まで軟化した。朝方にトランプ米大統領は「中国の輸入品に２月から１０%の追加関