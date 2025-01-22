名古屋グランパスは22日、FWマテウス・カストロの加入を発表した。1994年9月11日生まれの30歳は、14年に来日して大宮に加入。一度はブラジルに帰国しながらも、翌年7月に大宮に再加入すると、19年に名古屋に完全移籍を果たした。同年途中から横浜FMに期限付き移籍すると、翌20年に名古屋に復帰。22年から背番号10を背負うなど、攻撃の核として存在感を示し、23年途中にアルタアーウン(サウジアラビア)に完全移籍した。再び背